Durante la promoción tras publicar su segunda novela, 'El viento no espera', Raquel Sánchez Silva admitía que hablar de sentimientos le da pudor. En una entrevista para Divinity.es, la presentadora analizaba el papel que tienen en su vida los 'vientos' de su libro: todas las personas "que te sacan a navegar, que te van empujando". Dejaba claro entonces que no le gusta hablar de su vida privada por una clara razón: quiere que sus hijos se queden fuera de la ecuación. Una máxima que tiene reflejo en sus redes sociales, en las que suele evitar las referencias a su círculo familiar. Pero recientemente la extremeña ha roto esta regla no escrita del silencio sobre sus mellizos.