Sara Carbonero, a su abuela de 97 años: "Te he visto sufrir por los tuyos, ser bastón y raíz para sujetarnos fuerte"

“Parece que fue ayer cuando me tumbaba a tu lado en la cama para que me leyeras un cuento. A veces te quedabas dormida y yo te despertaba con pellizquitos para que llegaras hasta el final. Recuerdo las bolsas de agua caliente en nuestros pies. Recuerdo cómo me peinabas y vestías con mimo y cómo me enseñaste, con mucha paciencia, a hacer punto. Recuerdo esperar ansiosa, al lado de la estufa, a la paloma blanca de la nieve que se posaba en la ventana de la cocina por Navidad”, transcribía algunos de los recuerdos que conserva junto a ella.