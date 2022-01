Sara Carbonero ha compartido una pregunta de su hijo menor que le ha descolocado

La cuestión es referida a un detalle de los regalos de Navidad y Papa Noel que no le encaja

La periodista cree que Lucas es un niño muy "sabio"

Sara Carbonero e Iker Casillas siempre han mantenido al margen del foco mediático a sus dos hijos, Martín y Lucas, pero hay escenas y momentos junto a ellos que se ven obligados a compartir por su inocencia. Esta semana, la presentadora se quedaba boquiabierta con una duda del pequeño de la casa acerca de los regalos de Navidad.

“Pregunta de un niño de 5 años antes de dormir: ‘Mamá, si el reloj me lo ha traído Papá Noel, ¿por qué tienes que configurármelo tú?”, era la cuestión del niño que no llegaba a entender la razón por la que este personaje legendario no había dejado su nuevo reloj listo para su uso. Una curiosidad que ha dejado fuera de juego a Sara Carbonero tal y como ha reflejado en forma de hashtag: “A ver qué respondes”, concluía con esta anécdota.

No sabemos la respuesta que la periodista le ha dado a Lucas y si el muchacho se ha quedado satisfecho con la justificación de su madre, lo que es notorio es que tal y como ha dicho la periodista, Lucas es un "niño sabio" y empieza a ver detalles que no le cuadran. Precisamente, gracias a su quinto cumpleaños, supimos a través de una carta abierta cómo es la personalidad del menor: “Un alma libre, un pequeño salvaje, independiente, disfrutón por naturaleza, un ‘malandro’ al que no le gusta estar en primer plano, un quitapenas profesional”, definía orgullosa.

¿Cómo es Lucas, el segundo hijo de Sara e Iker?

Lucas es un apasionado del deporte y, como no podía ser de otra forma, le encanta el fútbol. “Le gusta más que a Martín. A mí me gustaría que fueran felices, si es en el fútbol, fenomenal, pero no tenemos especial interés”, reiteró la manchega en una entrevista. Casillas, por su parte, no ha dudado en colgar, en alguna que otra ocasión, vídeos enseñando lo bien que maneja el balón.

