Tras poner fin a su matrimonio, ambos han demostrado que mantienen una cercana relación por el bien de los dos niños. Martín, el hijo mayor, cumple 8 años y Sara Carbonero le ha escrito una emotiva felicitación a través de las redes sociales. "El infinito tiene forma de ocho acostado. Ya lo has conseguido, Mico. Somos infinitos. Feliz cumpleaños, mi vida" , comentaba públicamente la periodista.

Junto a estas palabras, la exmujer de Iker Casillas ha publicado unas imágenes en las que se puede ver lo mucho que ha crecido Martín , algo que no ha pasado desapercibido para sus fans. "Qué rápido te haces mayor", "Qué mayor está ya" o "Pequeño gran hombrecito", son algunos de los mensajes que ha recibido acompañados de miles de felicitaciones.

La periodista y el deportista siempre intentan mantener a sus dos hijos alejados del foco mediático. Desde que comenzaron los rumores de una posible separación entre ellos, la pareja ha hablado en contadas ocasiones de los menores. Pero hace unos meses, Iker Casillas hablaba de la forma que tenía de educar a sus hijos y señalaba que no se parece a su padre. "El pequeño, Lucas, que tiene cuatro años para cinco, está ahora que si quiere guantes, que si quiere pantalones, que si quiere camisetas de portero... Yo le he preguntado que si quiere ir a fútbol y me ha dicho que sí", contaba en aquel momento.