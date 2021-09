Hace tan solo unos días, Sara tuvo el primer encuentro con los medios desde que saliera a la luz su relación con el músico, esquivando todas las preguntas referidas a su vida sentimental. “No voy a entrar a aclarar absolutamente nada”, advertía a sus compañeros de profesión. “Estoy muy bien, pero es que hay tantas cosas en las que no voy a entrar porque sería una locura y no hay tiempo. Me habéis dado un verano…”, se lamentaba de la presión mediática a la que han estado sometidos. “Estoy ilusionada con todo, con la vida, que es muy bonita. Estoy muy feliz, está todo muy bien. Hay tiempo para todo, incluso para el amor, pero lo importante es la salud”, puntualizaba.