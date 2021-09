Sara Carbonero y Kiki Morente, pillados juntos por primera vez en actitud muy cómplice

La primera vez que se le vinculó con Sara, de hecho, fue por la presencia de ella entre el público que asistió a uno de sus bolos, en aquel caso en las Noches del Botánico de Madrid . Sin embargo, la cercanía física del uno con el otro no se había podido inmortalizar hasta este concierto en la localidad gaditana que tuvo lugar el pasado 26 de agosto.

Cada vez que los medios han tratado esta "amistad especial", ahora "relación", siempre se ha insistido en el sumo cuidado tanto de Carbonero como de Morente para evitar dar a los paparazzis las que son las fotos más buscadas del verano. Si acudían a un evento como este, las salidas y entradas se producían por separado. No había contacto del uno con el otro. Por no hablar de la ausencia absoluta de mensajes o indirectas en redes sociales. Sin embargo, en esta ocasión se han saltado esta norma no escrita.