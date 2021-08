Kiki Morente, muy agobiado por la repercusión mediática a raíz de su relación con Sara Carbonero

La ex de Iker Casillas acudió con un grupo de amigas, pero antes de que el hermano de Estrella Morente saliese al escenario, la organización del evento “invitó a la prensa a abandonar el recinto” , según relataban los periodistas de Europa Press que estaban presentes en el concierto. Este fue el motivo por el que no se pudo conseguir la primera foto de la pareja, ya que ambos abandonaron el evento por la puerta de atrás con minutos de diferencia y rodeados de un gran número de miembros de seguridad.

Así lo ha demostrado en una de sus últimas apariciones públicas, tal y como puedes ver en el vídeo que encabeza esta noticia. El cantante, metido dentro del coche, no ha querido responder a las preguntas de los paparazzis sobre la presencia de la periodista en el concierto. “¿Estás muy agobiado, no?”, le preguntaba la reportera tras ver que no paraba de tocarse el pelo. “Sobre todo que el seguimiento no sea tan duro”, respondía un amigo del artista.

A pesar de que el cantante y la periodista evitaron que se les viese juntos en público, Estrella Morente no dudó en dar unas declaraciones tras finalizar el concierto. “Yo os hablo de mí, de mis cosas, pero de los demás no puedo opinar”, decía la artista. Aunque no quiso entrar en las preguntas de los paparazzis sobre la vida privada de su hermano, no tuvo problema en lanzar un bonito mensaje: “¡Viva la alegría y viva el amor!”.