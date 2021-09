Lo suyo no es la ópera , sin embargo, la joven Croft ya despunta con algunas canciones de estilo pop. Sara canta tanto en inglés como en español y ha grabado sus temas nada más y nada menos que con Sony Music, algunos de ellos disponibles en Youtube. En el videoclip de uno de sus últimos sencillos, 'Love me', pueden verse además algunos de los rincones de la madrileña casa de Ainhoa Arteta de La Moraleja, pues fue grabado en la misma.

En redes sociales, la primogénita de Ainhoa Arteta es bastante discreta. En su feed apenas publica contenido, aunque sí que le gusta compartir de vez en cuando algunos de sus posados favoritos y recuerdos de algunos de sus viajes. Las fotografías con sus padres son frecuentes . Más con Ainhoa que con Dwayne, pues reside con ella en España. No obstante, siempre que puede viaja a ver a su padre a Estados Unidos. La pandemia quizás haya frenado un poco las visitas y los encuentros entre padre e hija, aunque la joven no duda en recordarle de vez en cuando y mandarle bonitos mensajes a través de sus posts.

En el plano sentimental la vida también sonríe a Sara Croft Arteta. La prometedora artista sale desde hace algún tiempo con un joven al que ha dedicado una carpeta entera en sus destacados de Instagram, donde publica junto a él algunos de sus momentos de pareja más especiales. Sara está completamente enamorada de este chico y no duda tampoco en declarar públicamente su amor por él: "Puedo decir que lo he encontrado. He encontrado a la persona por la cual quiero ser la mejor versión de mí misma. No soy perfecta. Desgraciadamente tengo muchas cosas, pero sí sé una cosa. Sé que quiero crecer junto a ti, porque te adoro".