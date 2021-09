Ainhoa Arteta, con varios dedos de la mano amputados tras sufrir un infarto

No es el único problema de salud al que ha tenido que enfrentarse estas últimas semanas. Y es que, además, la vasca tuvo que ingresar durante una semana en el hospital sevillano Virgen del Rocío tras sufrir una infección real que derivó en sepsis -afección médica grave originada por una respuesta inmunitaria fulminante a una infección- que pudo haberse agravado a consecuencia de su débil estado tras haberse contagiado de coronavirus. Su salud se vio tocada a raíz de esta enfermedad y no ha podido recuperarse al cien por cien.

2021 no ha sido un año fácil para Ainhoa Arteta. Después de que en febrero superase el covid-19, con el parón profesional que esto trajo consigo, una serie de complicaciones provocaron que la soprano sufriese las secuelas del virus en los meses posteriores. Además de no pasarlo de forma asintomática ("No fui asintomática, me afectó a los bronquios y casi me baja a los pulmones"), un edema que le inflamó las venas interiores a las rótulas le hizo verse en silla de ruedas durante una temporada.