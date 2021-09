Esta podría ser una de las actividades que no se le dan especialmente bien, al menos a juzgar por el divertidísimo vídeo que ella misma ha compartido en sus redes sociales. La artista aparece preparando tortitas junto a sus hijos, Milán y Sasha , que durante los segundo que dura el vídeo han demostrado que saben hablar inglés a la perfección. “La aventura de hoy con las tortitas” , escribía Shakira antes de demostrar lo mucho que se le han quemado algunas de ellas .

“Eres la mejor cocinera de tortitas del mundo” , gritan los hijos de Shakira y Piqué, que no dudan en animar a su madre mientras les prepara uno de sus platos favoritos. Este divertido vídeo se ha vuelto viral y en tal solo unas horas había alcanzado más de un millón y medio de visualizaciones.

Además de los miles de comentarios que ha suscitado ver las tortitas quemadas de la artista. “A ver que a ella no le quedan bonitas ya no me siento tan mal”, “Lo importante es que los comensales te apoyan”, “Sigue cantando y escribiendo canciones porque ‘pancakes’ no” o “¿A alguien más le dan microinfartos cada vez que ve a Shakira voltear con esa espátula?”, eran algunos de los comentarios que ha recibido.