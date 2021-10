Forma parte de una de los clanes más mediáticos de nuestro país, pero hasta el momento había decidido mantenerse en un discretísimo segundo plano. Sofía , la hija pequeña de José Bono y Ana Rodríguez , ha irrumpido públicamente a través de sus redes para narrar, en primera persona, el capítulo más importante de la historia de su vida: su adopción , lo que ella define como su “segundo nacimiento”. Una serie documental de tres capítulos con los que Sofía pretende ayudar a aquellas personas que sufren o han sufrido inseguridades por esta condición: “Hoy empieza mi lucha por demostrar que la adopción no debería verse como algo traumático, sino todo lo contrario, como una segunda oportunidad que te da la vida”.

En el primer capítulo de esta serie autobiográfica, estrenada en el día de su 21 cumpleaños, Sofía muestra imágenes inéditas de la familia y cuenta que su fortuna cambió después de que su madre estuviese un tiempo como voluntaria en la India. “Cuando llegó a España le planteó la idea de la adopción a mi padre, que no estaba muy convencido. Ya tenía 50 años y tres hijos mayores”, explicaba las dudas del político, que se vieron despejadas tras visitar un centro de acogida en Bolivia. “Al ver la realidad de tantos niños sin familia decidió dar el paso. Al salir, llamó a mi madre por teléfono y le dijo: ‘Ana, presenta la solicitud y en cuanto llegue a España tramitamos la adopción de un niño”.

El matrimonio viajó el 19 de enero de 2001 hasta Chile para adoptar a su cuarta hija. Allí recibirían una conmovedora carta del bebé de tres meses que esperaba su llegada, escrita en su nombre por las cuidadoras de su centro de adopción. “Hace algún tiempo me dejaron en este lugar por razones que nunca vamos a saber, pero sea como sea creo que Dios quería que nos conociésemos y me llevarais con vosotros. Hoy empieza una nueva etapa para nosotros, ojalá todo resulte bien, yo haré lo posible por mi parte y quiero que sepáis que desde hoy he empezaros a quereros”.