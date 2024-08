Antonia San Juan ha relatado en sus redes sociales un ataque que ha sufrido en las últimas horas

Mientras paseaba a sus mascotas, la actriz ha vivido un tenso episodio que no ha dudado en contar al detalle

Antonia San Juan es una de las actrices más queridas y reconocidas de nuestro país. Su papel en 'La Que Se Avecina' como Estela Reynolds cautivó a muchas generaciones de telespectadores. Sin embargo, a través de sus redes sociales -en donde acumula casi medio millón de seguidores-, la intérprete suele abrir una ventana de su personalidad más allá del papel que interpreta en series.

Además, si por algo se caracteriza en el universo 2.0 y por lo que conquista a tantos usuarios es por su naturalidad frente a la cámara. Ahora, a través de su cuenta personal, la artista -que fue descubierta por Almodóvar a finales de la década de los 90-, ha estallado por una situación que ha vivido en primera persona mintras paseaba por la calle. ¡Te contamos todos los detalles!

El testimonio de la actriz, al completo

"Hago este vídeo porque me acaba de pasar una cosa que no es la primera vez que me pasa. Hay mucha locura y mucha violencia, lo vemos en las redes sociales, mucha frustración...", ha comenzado diciendo la actriz antes de relatar lo sucedido. En pleno mes de agosto, la intérprete, al final de la tarde del pasado 19 de agosto, se disponía a sacar a sus mascotas cuando, de repente, se vio soprendida por un hombre en la calle: "Voy por la Plaza de Santa Ana y de buenas a primeras viene un señor detrás mientras que las perras están haciendo pipí y le oigo de lejos: "Oye tú, oye oye" y yo cuando alguien me habla en ese tono intento pasar totalmente, pero bueno".

Durante esos minutos, tal y como ella misma ha relatado a través de las redes, se sintió completamente "denigrada": "Cuando se acerca donde estoy yo me dice: "Dame un abrazo" y le digo, "mira señor, yo no voy abrazando a la gente que no conozco de nada". "Entonces, ¿no me das un abrazo?" Y yo le digo "no". A partir de ahí pasó de cierta admiración que me podía tener a denigrarme y a humillarme".

En este vídeo, la actriz ha desvelado que se considera "una persona muy pacífica", por lo que no quiso entrar en "los insultos" de la persona por la que se había sentido agredida: "Me dijo que el problema es que era de una persona de fuera. Me decía: "Como soy de tal ese es mi problema... ¿Os creéis que por ganar cuatro perras podéis tratar mal a los demás?" Bueno, eso fue uno de los insultos, la verdad que el señor se despachó bien. Lo que me llamo la atención además de humillarme y evidentemente maltratarme fue que su acompañante, que vendía flores, no lo paró".