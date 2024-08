Incapaz de contener las lágrimas y más vulnerable que nunca. Así se ha mostrado Miri Pérez en su última publicación en Instagram. La exsuperviviente, que hace unos meses reconocía a Divinity que su paso por la isla la había convertido en una persona más fuerte y segura , ha hecho saltar todas las alarmas con este vídeo con el que ha pretendido mostrar la cara b de su vida. Todo aquello que no se ve y que normalmente no se comparte en redes sociales, donde solo se muestra lo bonito y donde ella siempre se muestra sonriente y feliz.

Y precisamente ha sido un comentario de un seguidor alabando esa capacidad para estar siempre feliz mostrar siempre su mejor cara la que ha llevado a Miri a mostrar esta parte de su vida. Esa en la que no todo siempre va tan bien o no siempre se siente con fuerzas para seguir adelante. Para Miri, visibilizar la vulnerabilidad, el dolor y los malos momentos también es importante porque demuestra que todo se puede superar. "No siempre se puede estar bien, pero no pasa nada.. detrás de todos estos posts que suelo subir tan contenta, a veces la realidad es esta y creo que es bueno mostrarla igual. A los que estéis así.. "Esto también pasará". Os quiero, nos quiero", ha escrito junto a estas imágenes en las que dice que no puede más.