María José ha recuperado una foto antigua tras recibir numerosos comentarios hirientes sobre su peso

"En 2010 pesaba 47 kilos y aún así tenía que escuchar que estaba gorda"

‘Ambiciones’, el santuario de Jesulín y la familia Janeiro: diez habitaciones, 300 hectáreas y capilla privada

María José Campanario se muestra cada vez más cercana y activa en redes. Desde que el pasado mes de noviembre, abriera sus redes sociales, la mujer de Jesulín de Ubrique ha ido compartiendo algunos detalles de su vida con sus más de 62 mil seguidores. Siempre, eso sí, protegiendo la intimidad de sus tres hijos, con los que no ha compartido ninguna publicación.

En cada una de sus publicaciones, María José recibe el cariño y el apoyo de miles de personas, pero por supuesto no se ha librado de recibir muchas críticas sobre su físico y su peso. Durante sus 23 años de relación con Jesulín de Ubrique, María José ha sido protagonista de la crónica rosa de nuestro país y se ha convertido en uno de los personajes que más controversia ha generado (en muchas ocasiones porque terceros la han colocado en el punto de mira).

Por ese motivo, abrir sus redes sociales era una apuesta arriesgada al dar a los 'haters' un lugar en el que verter sus opiniones. Y por supuesto, no se ha librado de todos esos comentarios malintencionados y de esos juicios que entran a criticar cualquier pequeño detalle, especialmente su físico. A raíz de sus últimas publicaciones, María José ha recibido un aluvión de mensajes comentando su aspecto.

María José responde a los que atacan su físico

Pero esta vez, María José Campanario no se ha callado. Harta de las críticas a su físico, la mujer de Jesulín, quien además desde hace más de dos décadas sufre fibromialgia, ha compartido un mensaje a través de sus stories de Instagram respondiendo de forma contundente a todos aquellos que se creen en el derecho a juzgarla por su imagen.

Compartiendo una imagen de hace 14 años, ha recordado que su peso siempre ha estado en boca de todo el mundo y ha insistido en la necesidad de dejar de juzgar a la gente por su físico pues nadie conoce las circunstancias personales de cada uno y ese tipo de comentarios pueden hacer mucho daño. "Muchas de las que habláis de mi peso, no os acordáis de esta foto. 2010: pesaba 47 kilos. Aún así tenía que escuchar que estaba gorda. Por favorcito, dejad de hablar del peso de los demás y de los cuerpos ajenos. No tenéis ni idea de lo que puede haber detrás de una pérdida o ganancia de peso", ha escrito la mujer de Jesulín, que ha terminado su mensaje asegurando que ella está bien. "Estoy mejor, es lo único que me importa".

Además, la mujer de Jesulín ha querido agradecer también todo el apoyo que recibe a través de Instagram con un precioso mensaje a sus seguidores. "Millones de gracias a los que cada día escribís cosas bonitas por aquí, que al final es con lo que me quedo. Aunque me sea imposible contestar a todos. Sois un amor".

Los continuos ataques a María José Campanario

Desde que se convirtiera en un personaje público a raíz de su relación con Jesulín de Ubrique, María Campanario se ha convertido en objeto de críticas. Durante más de de dos décadas ha recibido numerosos comentarios sobre su peso y su aspecto. Unos comentarios que ya la hicieron estallar hace unos meses cuando la acusaron de haberse puesto pómulos y haberse pasado con la cirugía. "Me están diciendo que me he pasado con los mofletes que siempre he tenido. Mira, de verdad, es que es para descojonarse. Qué pesada es la peña con los físicos ajenos. Yo me veo estupenda, ¡coñe ya!", escribía entonces.

¡Suscríbete a nuestra newsletter para enterarte de todo! Acepto la política de privacidad Suscríbete ¡Suscríbete a nuestra newsletter para enterarte de todo! Acepto la política de privacidad Suscríbete