Agatha Ruiz de la Prada, en casa de Milei y su novia: "La conversación más interesante de mi vida"

La figura de Milei la tiene completamente fascinada por lo diferente que es respecto al resto de políticos. "Es un personaje políticamente muy fuerte hoy en el mundo. Es lo más caótico, divertido e inteligente que hay. No me divierte la política en lo más mínimo pero cuando aparece un personaje así te llama mucho la atención", comentó la diseñadora, que expresaba también su deseo de conocerle. "Yo que conozco a muchísimos políticos. Te diría que a nivel mundial el político que más morbo tiene en el planeta es Javier Milei. Porque es un tío que hace lo que le da la gana, que es libre. Tengo muchísimas ganas de conocerlo... Que me reciba aunque sea un minuto", comentó.