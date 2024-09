Lolita, sobre las mujeres: "Conforme cumplimos años parece que somos invisibles, yo me siento joven"

La actriz se ha sincerado como nunca sobre su físico y la edad en Harper's Bazaar

"Me impresiona verme con 66 años así de bien y de buena"

Lolita canta con su hijo Guillermo: madre e hijo derrochan complicidad sobre el escenario

Desafiando al edadismo, Lolita está viviendo uno de sus mejores momentos. A sus 66 años, la artista, que va a recibir el Grammy Latino a la Excelencia Musical, sigue volcada en su trabajo y triunfa en el teatro con 'Poncia', una obra con la que seguirá sobre las tablas hasta 2026. "Me he criado sobre el escenario y no tengo pensamiento de retirarme. Me siento joven: tengo mi cabeza y mis carnes en su sitio", ha comentado en una entrevista concedida e la revista Harper's Bazaar.

Más honesta que nunca y tras protagonizar un posado que reconoce le ha subido la autoestima, Lolita ha asegurado que se siente bien y se ve estupenda. "Siempre viene bien y, sobre todo a las mujeres que, conforme vamos cumpliendo años, parece que somos invisibles. Me impresiona verme con 66 años así de bien y de buena", ha contado la artista, que además de en su trabajo vive volcada en su familia Y es que sus nietos, Noah y Nala, junto a sus hijos, se han convertido en su mayor tesoro.

Espera que su éxito no sea un obstáculo para sus hijos

Perteneciente al clan de los Flores, uno de los más importantes de nuestro país, Lolita lleva toda la vida subida a un escenario. Desde niña, empezó a hacer sus pinitos y ella no tardó en demostrar que derrochaba talento por cada poro de su piel. La interpretación llamó a su puerta, sin embargo finalmente era la música el camino elegido. Un camino que no fue fácil. La sombra de Lola Flores siempre fue alargada y las puertas de la industria se la cerraron. Motivo por el cual lleva años sin cantar en España. "Dejé de cantar porque sentía que no me echaban cuenta", ha dicho la artista, que reconoce que a pesar de eso siempre ha sentido el cariño del público. "La industria es una cosa y luego está el público, que es el que tiene la última palabra. Los teatros los lleno y, si volviera a cantar, los llenaría exactamente igual".

Lolita sabe lo que es luchar por hacerse un hueco siendo hija de una de las artistas más grandes que ha dado nuestro país y teme que eso le pueda ocurrir a sus dos hijos. Elena y Guillermo también han demostrado que por sus venas corre sangre de artistas y ha orientado sus carreras al mundo del espectáculo. Elena triunfa como actriz mientras Guillermo intenta hacerse un hueco en el mundo de la música. Ambos están volcados en su trabajo y su madre solo espera que la historia que ella vivió con 'La Faraona' no se repita y que la industria sepa reconocer el talento que ella ve en ellos desde que eran niños. "Me costó muchísimo ser 'Lolita Flores persona física' y sólo espero que a mis hijos, Elena y Guillermo no les pase lo mismo. No soy humilde, se merecen más reconocimiento porque son muy buenos. No quiero morirme sin verlos triunfar todavía más", ha dicho la artista.

¡Suscríbete a nuestra newsletter para enterarte de todo! Acepto la política de privacidad Suscríbete ¡Suscríbete a nuestra newsletter para enterarte de todo! Acepto la política de privacidad Suscríbete

Emocionada al recibir el Grammy Latino