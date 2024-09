"Mañana salgo en la tele… y van 30 años. 30 años a 33 programas hacen un total de miles de horas de televisión maravillosas. Un montón de momentos increíbles en los que he aprendido, me he reído, he llorado, he disfrutado, me he frustrado, he acertardo, me he equivocado y me he cruzado con gente absolutamente maravillosa…", ha comenzado diciendo.