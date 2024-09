Malena Costa, rota por la muerte de su perro: "Fuiste el principio de la familia que hemos creado"

Roco, que falleció el pasado 3 de septiembre, fue un regalo de Mario Suárez hace once años

"No me imagino una vida sin ti, siguiéndome siempre a dos centímetros del pie"

Malena Costa está viviendo un momento muy complicado. La modelo ha tenido que despedirse de Roco, su perro, que murió el pasado 3 de septiembre a causa de dos tumores. Muy afectada por la noticia, y aunque no suele compartir noticias tan dolorosas, ha compartido una desgarradora carta dedicada a su mascota. Después de once inolvidables años juntos, Roco se merecía un homenaje.

Roco era mucho más que una mascota. Roco ha sido su fiel compañero, su 'primer hijo', un ser de luz que le ha dado más de una década de felicidad a ella y a los suyos. Unos buenos momentos que ha querido compartir con todos sus seguidores a los que ha relatado el terrible momento de la despedida. "Lo primero que me salió, después de decirte lo mucho que te quiero, fue gracias. Porque tengo tanto que agradecerte Roco de mi corazón. Gracias por estos increíbles 11 años que nos has dado, gracias por estar siempre a mi lado, gracias por ser el primero en darse cuenta cuando estaba mal y no despegarte de mí, gracias por hacerme sentir tan querida, gracias por recibirme siempre con esa alegría rebosante con la que me recibías... Te he querido y te he cuidado con todo mi corazón y lo he hecho lo mejor que he podido. Aún así, no lo siento suficiente con todo lo que tú te mereces. ", ha comenzado diciendo la modelo, quien ha recordado que fue su marido, Mario Suárez, con quien se casó en 2017, quien se lo regaló al comienzo de su relación.

Su 'primer hijo' y con el que empezaron su familia

Completamente devastada, la modelo ha relatado cómo Roco para cambiar sus vidas y convertirse en su 'primer hijo'. " Tú fuiste el principio de la familia que hemos creado y siempre vas a seguir con nosotros. Has sido el ser más bondadoso que he conocido y me has dado tanto amor que va a ser imposible olvidarte jamás. Tú llegaste antes que Matilda y Mario... fuiste mi primer 'hijo', con el que empezamos a formar nuestra familia con Mario, con el que sentí que eras mi absoluta responsabilidad", ha escrito Malena, que le ha agradecido que aceptara la llegada de Matilda y Mario con tanto cariño y que les quisiera tanto a ambos. Él les ha hecho inmensamente felices desde que nacieron y les ha enseñado a ser "respetuosos, bondadosos y cuidadosos con todos los seres vivos".

Para Matilda y Mario Roco era uno más de la familia y se convirtió en el mejor compañero de juegos de los hijos de la modelo. "Me encantaba cuando con los niños hacíamos que nos peleábamos y tú siempre venías medio jugando a defendernos. También cuando veías que Matilda o Mario lloraban por algo y aullabas. No te gustaba nada que llorasen", ha recordado la modelo, que en su conmovedora carta ha relatado un sinfín de anécdotas con su mascota como cuando se metía en las maletas antes de que se fueran de viaje para dejar claro que él también iría, cuando trataba de 'morder' el agua que salía de la manguera o cuando se tiraba al agua al verles bucear en la piscina con la intención de rescatarles.

Roco deja un vacío que nada ni nadie podrá llenar

Una semana después de la muerte de la mascota, Malena se ha mostrado absolutamente devastada. Nunca podrán olvidar a Roco y superar este duro golpe va a ser muy difícil. "Tú eres nuestra familia y el vacío que dejas en nuestros corazones va a ser imposible de suplir. Estoy rota de dolor, de saber que ya no podré abrazarte, rascarte la barriguita que tanto te gustaba, darte besitos, dormir contigo, que ya no te tendré sentadito a mi lado en el sofá todas las noches... Eras un ser de luz. No me imagino una vida sin ti, siguiéndome siempre a dos centímetros del pie... Te has ido demasiado pronto... "

