Manu Tenorio se pronuncia sobre los inquiokupas y aclara sus problemas con Hacienda

El artista reaparecía este miércoles sobre el escenario en el concierto de Ubrique, agradecido y asegurando que era un "verdadero orgulloso" dar ese concierto después de unos días "bastante complicados ". "Como sabéis yo siempre, en mi trayectoria musical, procuro tener un perfil medio, no hacer mucho ruido pero parece que en estos últimos días mi nombre ha salido a la palestra más de lo que me hubiera gustado y sobre todo por temas que no tienen nada que ver con la música ", le explicó a sus fans. "Ya estamos aquí, tengo un público exclusivo como vosotros, tengo una gente maravillosa como vosotros, os traigo un repertorio gourmet, las canciones no pueden ser más bonitas y espero que las disfrutéis conmigo y lo pasemos todos muy bien. Muchísimas gracias, va por vosotros", decía al arrancar su concierto.

Cuando se bajó del escenario, al encontrarse con los compañeros de Europa Press, Manu Tenorio explicó que, a diferencia de la información que había salido publicada, no tiene "ninguna deuda con Hacienda". "Tengo aplazamientos como cualquier hijo de vecino, pero llevan ahí más de un año", explicaba. Manu también ha dicho que los inquiokupas "no han podido demostrar nada" porque llevan más de un año viviendo ahí "sin contrato". "De la forma más cortés posibles les he pedido que me devuelvan mi hogar. Mi hijo este verano no ha podido conocer Sanlúcar porque estos señores han decidido que no pueda disfrutar de mi propia casa", decía antes de montarse en su coche.