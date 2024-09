"Tengo una pena muy grande y en esta ocasión no estás aquí para consolarme porque el que se ha marchado has sido tú" comienza así su carta de despedida. "Desde mis 14 años has sido mi tan importante para mí..." ha escrito el actor junto a una imagen de ambos en la que Miguel Ángel podría tener aproximadamente esa edad. Además, es un texto lleno de halagos a Pepe Casanova: "Inteligente, sabio, cercano, amable, generoso, paciente, compresivo y misericordioso" , así ha descrito a su buen amigo. El 'ex' de la cantante Ana Guerra se ha mostrado muy agradecido por todo lo que Casanova ha hecho por el a lo largo de su carrera profesional, por no haberle juzgado nunca y por haber tenido siempre la palabra correcta cuando se ha sentido perdido: "En las adversidades siempre he acudido a ti y siempre, sabiamente, has sabido consolarme y darme una clave para seguir adelante".