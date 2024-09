Silvia Abascal, sobre el ictus que sufrió en 2011: "Cualquier viaje cerebral es un renacer"

Han pasado más de 13 años desde aquel duro momento y la actriz ha querido sincerarse sobre cómo aquella experiencia afectó a su forma de ver y entender la vida en un aspecto muy profundo. "No cambiaron mis valores. Siguen siendo los mismos de antes, más reforzados, pero sí el contacto con la vulnerabilidad de la vida. Ser plenamente consciente de que hoy, en un momento, tu realidad puede cambiar de la noche a la mañana", ha dicho la actriz, que ha recordado que, aunque esa sensación de vulnerabilidad ya la tenía puesto que perdió a su padre cuando tenía tan solo 12 años a causa de un cáncer, tras sufrir el ictus esa conciencia de lo frágil que puede ser la vida aumentó.

En esta emocionante charla con la periodista Angles Barceló, Silvia Abascal ha explicado cómo tras el ictus tuvo que aprender de cero todo. Desde las cosas más sencilla. Cosas que tenemos interiorizadas y a las que no damos importancia y para un paciente que se enfrenta a las secuelas de un ictus son todo un reto. "Cualquier viaje cerebral no es solamente una cosa física. Es mental, es intelectual, es emocional... Es un renacer. El reaprendizaje es tan tremendo... No es que te haga una persona diferente, pero cómo vivirlo... Yo siento que lo viví de una manera muy especial y con mucha valoración".