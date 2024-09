Anabel Pantoja ha reaparecido en redes para comunicarle a sus seguidores que ha vuelto a terapia

A escasos meses de conocer a su primera hija, la influencer ha desvelado los motivos que le han llevado a esta decisión

A escasos meses de dar a luz a su primera hija en común con David Rodríguez, Anabel Pantoja ha tomado una drástica decisión que ha querido comentar a sus casi dos millones de seguidores. Desde que hiciera público su embarazo, la sobrina de la intérprete de Marinero de Luces siempre ha sido muy transparante a la hora de contar cómo lleva la dulce espera, con sus buenos y peores momentos. Precisamente, una de las cosas que más le está costando es el sueño. Hace unos meses, la joven dijo que por los ardores propios del embarazo, le estaba costando descansar al cien por cien y que, aunque se acostaba temprano, a media noche se desvelaba.

Ahora, en la recta final antes de conocer a su bebé, que será una niña -de la que se desconoce aún el nombre-, y recién instalada en 'VillaPanto' -su nueva casa de Canarias con vistas al mar-, la creadora de contenidos ha desvelado que ha tomado una decisión por su bienestar. ¡Te contamos todos los detalles!

La decisión de Anabel Pantoja

La dulce espera no ha sido nada fácil para Anabel. Nada más anunciar su embarazo, saltaban a la luz unos rumores sobre una posible deslealtad de su pareja, que no tardó en responder. "Hemos buscado ser padres, estamos superconvencidos. Tuve que escuchar que se dijera que exploto a mi hija. Me duele en el alma que anuncie un embarazo y ya estén pensando que voy a explotar a la niña. Cuando lo haga, juzgadme. Les da igual que estés embarazada y que lo que se diga te pueda hacer daño", dijo en una entrevista para 'Lecturas', en donde desveló que iba a convertirse en madre.

Además de hacerlo en la revista, la creadora de contenidos mandaba un revelador mensaje en redes sociales en donde daba cuenta del buen momento que atravesaba con el padre de su futura hija. "Ojalá pudiera describiros lo que siento dentro de mí, y el momento tan mágico e irrepetible que no volveré a vivir. Gracias mi vida por esta bendición y por todo lo que viene con esta Gitanita, aún no me lo creo. Ahora a seguir trabajando, luchando y disfrutando para preparar tu llegada mi vida: Te queremos tus papis".