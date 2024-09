Hace apenas un par de semanas, Anabel Pantoja subía a su cuenta de Instagram un reel con una de las rutinas que componen el 'ballet fit' , deporte que ya comenzó a practicar antes de su embarazo y que mantiene en esta etapa tan ilusionante de su vida para estar en forma. “Ahora en el embarazo me viene superbién para mí y mi bebé”, concluía. Claro, al descubrir esta disciplina deportiva para embarazadas hemos querido saber más. Vamos a ver si, como dice Anabel, es tan bueno para madre y futuro hijo y en qué consiste.

Esta fusión la creó en 2017 la bailarina profesional Gloria Morales, también embarazada en estos momentos y a la que vemos en el vídeo junto a Anabel Pantoja, y desde entonces no para de sumar fans. A Anabel se suman otros rostros conocidos como Raquel Sánchez Silva o Naty Abascal, que adoran esta disciplina. Cada sesión dura algo menos de una hora, durante la cual vamos a potenciar la fuerza (algo esencial a partir de los 40-45 años, pero importante siempre) y la tonificación . El ballet aporta, además, flexibilidad y equilibrio; la música de piano que acompaña a la danza clásica arranca cada sesión, y vamos aumentando el ejercicio cardiovascular en las partes de mayor intensidad, donde esa música más pausada se sustituye por otra más actual.

Pero lo que queremos saber es de qué manera ayuda el 'ballet fit' a las mujeres embarazadas. Bien, por una parte, se trabajan (y mucho) los músculos del abdomen, algo primordial tanto para el trabajo de parto como para la recuperación de la zona en el posparto. Por otra, vamos a poder mantenernos en forma de una manera segura (siempre y cuando, claro está, el médico no diga lo contrario, ya que hay embarazos de riesgo que exigen reposo absoluto). Además, fortalece la espalda (que nos ayuda no solo en el embarazo, sino también en la lactancia y primeros meses de vida del bebé, cuando más demanda nuestros brazos) y en especial la faja lumbar. También nos va a ayudar a recuperar nuestro peso previo al embarazo.

Primera parte: calentamiento y estiramiento en barra de ballet. Si te fijas en el vídeo que ha subido Anabel, ella lo hace en su casa y, al no tener barra, lo sustituye por el respaldo de una silla.

Segunda parte: cardio. En este bloque se enfoca más a la parte fit. Sin embargo, al estar trabajando con embarazadas no se hace impacto (saltos, etcétera); son ejercicios que no implican riesgo para las gestantes. Se trata de trabajar más la respiración y la resistencia, funcionalidades que nos van a ayudar a tener un parto más cómodo.

Toda persona de cualquier condición física y edad, esté o no embarazada (evidentemente, la rutina varía si lo estás o no). Pero no es preciso estar muy en forma ni haber practicado ballet. Así que, si tras tu parto te apetece retomar, ¡podrás hacerlo!