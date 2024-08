Quedarse embarazada representa una serie de cambios en tu cuerpo que ya habrás notado si estás en ese momento de tu vida. También implica un autocuidado diferente: habrá una serie de alimentos que no podamos tomar (en el caso de que la prueba de toxoplasmosis así lo indique, o si hay un riesgo de diabetes gestacional , por ejemplo) y, según nuestra condición física, esfuerzos que no debamos acometer.

Como ejercicio, la bicicleta es perfecta: beneficia a tu salud cardiovascular, oxigena músculos y piel, mejora la circulación … Pero no nos engañemos: montar en bicicleta entraña un riesgo de caídas que no te conviene, especialmente a partir del segundo trimestre. Tienes la bicicleta estática para evitar problemas y aprovechar todos los beneficios de este deporte.

Más allá de los deportes que elijas practicar, caminar debería ser tu actividad física diaria. ¿Cuánto? Lo que desees. Eso sí, con una serie de precauciones: lleva agua contigo, no fuerces el ritmo (ve a un paso que te permita mantener una conversación) y no salgas en horas en las que el sol está alto. Lo ideal: a primerísima hora de la mañana o cuando esté anocheciendo. Media hora en días alternos en el primer trimestre es perfecto si no sufres riesgo de aborto, aunque no estés acostumbrada a hacer mucho ejercicio.