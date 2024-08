En mi primer embarazo, durante una de las rutinarias visitas al ginecólogo, me vi obligada a reconocerle que a veces me costaba recordar algunos nombres, que había olvidado el cumpleaños de un familiar y que me notaba bastante despistada. Enseguida me tranquilizó y me aseguró que era totalmente normal; solo estaba padeciendo lo que comúnmente se conoce como baby brain. Me explicó qué es baby brain en el embarazo, por qué ocurre y cuánto dura.