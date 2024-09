Palito Dominguín, hija de Lucía Dominguín, ha reaparecido en redes sociales con un significativo mensaje sobre su apellido

La joven, que fue concursante de 'Supervivientes', ha dicho que está "harta" de las críticas por pertenecer a una familia conocida

Así es Palito Dominguín, la hermana pequeña de Bimba que quiere seguir sus pasos

Ser hijo, nieto, hermano, marido o mujer 'de' para muchos rostros conocidos, puede llegar a pesar mucho más que beneficiar en algunos casos. Son, normalmente, los descendientes de una persona importante de un clan, los que reivindicarn su papel al margen de la fama familiar o un apellido. Este ha sido el caso en las últimas horas de Palito Dominguín, hija de Lucía Bosé y Carlos Tristancho (separados desde 2011). La joven, que participó en 'Supervivientes' en 2021, se daba por primera vez a conocer en televisión. Precisamente, en los Cayos Cochinos contó algunos episodios familiares pero, sobre todo, relató como había sido su vida al margen de la fama de su familia.

Ahora, a través de sus redes sociales, en donde acumula casi cien mil seguidores, la fotógrafa ha respondido duramente a los que la critican por llevar un apellido de peso. ¡Te contamos todos los detalles!

La sincera reflexión de Palito

A primera hora de esta mañana del 23 de septiembre, Palito Dominguín, hermana de la siempre recordada Bimba Bosé, ha reaparecido en sus historias temporales de Instagram para responder a aquellos que la critican por venir de una familia conocida: "No voy a entrar a saco porque es caer en un bucle absurdo. Pero si vais a meteros en mi Instagram, cuando lo único que hago es compartir lo que me apasiona, para decirme que nada de lo que hago tiene ningún crédito porque tengo un puñetero apellido, podéis ahorraros ese pensamiento".

A través de estas líneas, la hija de Lucía Dominguín -que ha dejado claro que está "harta", ha pedido "por favor" que la dejen "en paz" y ha explicado el motivo: "Vivir toda una vida con gente diciéndote que nada de lo que haces te lo has ganado tú, que hay gente mejor que tú, que no sabes lo que es trabajar, que vives en el mundo de yupi y que no sabes lo que es sufrir, al final te puede romper, porque te sientes como una mier...".

Además, en esta sincera reflexión, la sobrina de Miguel Bosé ha querido subrayar que no ha tenido siempre fácil las cosas por el hecho de tener un apellido conocido. "Sí, vengo de una familia conocida, ¿qué pasa?¿Qué eso es todo?¿Que yo no trabajo duro por mis sueños? Yo nunca he cogido la vía fácil, y los que me criticáis no os lo podéis ni imaginar, porque no conocéis absolutamente nada de mi vida y de los escalones que tengo que saltar cada día", ha explicado.