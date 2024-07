La vida sentimental de Nacho Palau: de su relación con Miguel Bosé a los últimos rumores

Hace seis años que salió por primera vez a la luz el nombre de Nacho Palau . El escultor, una figura popular de la crónica social en la actualidad, saltaba a la fama en 2018, a raíz de la ruptura de su relación con Miguel Bosé , de la que no se había constancia públicamente hasta entonces. Un tiempo, el que ha trascurrido hasta ahora, en el que el valenciano ha experimentado una importante proyección pública, con la prensa muy pendiente de su vida personal y familiar, de sus hijos y de su situación amorosa . En relación con esta última, analizamos cómo ha sido la vida sentimental de Palau , sobre la que ha habido novedades y rumores recientemente .

Aunque no se supo de la existencia de la historia de amor entre Bosé y Palau, ambos compartieron más de dos décadas y media juntos . Un tiempo en el que reinó el secretismo en lo que a la exposición se refiere, pero en el que Nacho estuvo totalmente volcado en la carrera de su pareja, a quien conoció en una discoteca valenciana y con quien se acabaría mudando, así como completamente integrado en el clan Bosé-Dominguín , manteniendo buena relación con algunos de sus miembros en la actualidad.

Una importante fecha en su larga relación fue el año 2011 cuando llegaron a término dos procesos paralelos de gestación subrogada por los que ambos se convirtieron en padres. Nacían entonces Tadeo, Diego, Ivo y Telmo , los dos primeros hijos biológicos de Miguel y los dos segundos, de Nacho. Todos vivieron juntos hasta la ruptura de sus progenitores, en 2018, que separó a los niños y dio comienzo a una batalla judicial por su filiación. El Tribunal Supremo lo zanjó el año pasado, determinando que no había vínculo fraternal entre ellos , pero el escultor, que ha lamentado cómo esto afecta al vínculo de los niños , ha vuelto ahora a demandar a su ex por incumplir supuestamente lo pactado para las vacaciones de verano.

Pero lo cierto es que sí parece haber novedades en el terreno personal para el colaborador de '¡De viernes!', aunque estas no tengan que ver con el cantante portorriqueño. Así lo ha podido confirmar El Español, que tras preguntar al entorno de Nacho por su vínculo con Ricky, que la mencionada fuente descarta de plano ya que Palau está "a otras cosas". Según el diario, existe un "hombre especial", un actor y fotógrafo de nombre Jorge, por el que el escultor ha viajado a Galicia en varias ocasiones, y que tiene un hijo al que conocen Ivo y Telmo. No obstante, se recalca que, hoy por hoy, no se puede hablar de él más que como un "amigo íntimo" de Nacho.