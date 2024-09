Miguel Herrán hace una declaración de intenciones: "Toca empezar a adelgazar"

No es la primera vez que vemos al actor experimentar un cambio tan radical. Ya durante el rodaje de 'Modelo 77' experimentó un cambio en sentido inverso que le llevó al hospital tras perder 12 kilos en un mes . En esta ocasión, el actor ha aumentado su masa muscular notablemente gracias, probablemente, a una preparación física muy exigente. Aunque el actor no ha especificado ni ha compartido la rutina deportiva que realiza, gracias a esta foto podemos ver que practica crossfit.

Aunque actualmente muchas de esas subidas y bajadas de peso son por exigencias del guion, hace unos años el cambio físico de Miguel Herrán estuvo motivado por la vigorexia. Según ha confesado en alguna ocasión, durante su adolescencia sufrió este trastorno que le llevó a tener una imagen distorsionada de sí mismo. El actor ha hablado en más de una ocasión de esta complicada etapa de su vida en la que estaba obsesionado con su cuerpo y en la que, según ha explicado, se veía demasiado delgado y no se encontraba a gusto con su imagen. "Con 13 o 14 años mis amigos me llamaban 'Conan The Barbarian' por lo grande que estaba... y es que, al ser pequeño de estatura, siempre quise crecer a lo ancho. Me veía delgado pesando 80 kilos", recordó hace unos años.