El proyecto de Cristina Medina para ayudar a pacientes con cáncer de mama: "No volvemos a ser las mismas"

" Hay un antes y un después en mi vida y ahora que me encuentro bastante bien, pues tengo muchísimas ganas de ayudar a la gente. Fueron muchos los vídeos que colgué en su momento, pasando la enfermedad con toda la gente que me seguía y recibí muchos mensajes de apoyo", ha comenzado diciendo la actriz.

Finalmente, la actriz ha puesto su propio ejemplo: "Yo hubo un momento en el que no podía ver fotos mías del pasado, porque lloraba, no me reconocía y fue muy doloroso. Es verdad que no volvemos a ser las mismas/mismos después del tratamiento, y hay un tiempo dentro de este proceso en el que se hace muy dura esa idea pero -desde el tiempo que ha pasado en mi caso- puedo decir que pasa y se llega una a reconciliar y a querer a esta nueva versión".