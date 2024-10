Maestro Joao habla de su transición a mujer: "Estoy en manos de médicos, voy a vivirlo hasta el final"

Lleva años siendo un rostro conocido por su participación en distintos programas de Mediaset España, desde que diese su particular salto a la fama a raíz de su participación, en el año 2018, en 'Supervivientes'. Maestro Joao tenía ya años de carrera profesional y artística, como vidente en distintos formatos en la pequeña pantalla, que sumaba a otras facetas menos conocidas, como peluquero, camarero o protagonista de espectáculos drag y de transformismo. Pero fue su paso por Telecinco lo que hizo que el público lo conociese como personaje . Hace meses anunció que había dado comienzo a un importante proceso personal para ser , en sus propias palabras, "quien verdaderamente soy" . Y hemos hablado con él sobre cómo lo está viviendo .

Desde que hiciese pública esta intención, el adivino ha vuelto a hablar de ello en otras apariciones públicas, agradeciendo la ola de cariño recibido desde el anuncio. Joao ha comentado que en principio, y siempre que se haga desde el respeto, no le importa que se refieran a él en femenino o masculino , así como ha manifestado ser consciente de tener una responsabilidad en tanto personaje público, aunque no quiera "representar a nadie", en sus propias palabras.

Según su testimonio, se trata de una transición que está haciendo "con tranquilidad", ya que no tiene "prisa ninguna". "Los pasos se dan cuando se dan", ha explicado, revelando que sigue adelante y que actualmente está "en manos de médicos" . El madrileño admite vivirlo de una manera interior que "jamás pensaría", y que atraviesa un momento de altibajos, " de reír, de llorar y de todo ".

Al mismo tiempo, ha lamentado no poder recuperar momentos perdidos en el pasado. "En el grupo de mis amigas, ellas iban al baño en la discoteca y yo iba a otro. Eso ya no puedo hacerlo, no puedo volver a esa niñez". En cualquier caso, Joao lo está viviendo con "mucha emoción" y tiene claro que seguirá el proceso "hasta el final", en sus propias palabras.