Hace justo una semana, Aida Domenech -más conocida en redes sociales como Dulceida- y Alba Paul anunciaban la llegada al mundo de su primera hija en común , a la que han llamado Aria. Aunque han mostrado algunas imágenes, han optado (por el momento) no enseñar el rostro de la menor . Una cuestión que abordó la propia empresaria catalana durante sus meses de gestación, tal y como desveló a Divinity.es.

Sin embargo, de lo que sí que ha hablado la influencer durante estos días es sobre cómo fue la llegada al mundo se Aria, que fue por césarea tras un día ingresada en el hospital con contracciones. " Ahora mismo diría que increíble, que una maravilla, una pasada . Estoy que exploto de amor, lloro todo el rato de felicidad y eso. Pero al día siguiente, cuando me preguntaban, yo decía '¡madre mía, ha sido durísimo!'", dijo a través de sus historias temporales de Instagram.

Además, explicaba el motivo por el que finalmente el equipo médico había optado por hacerle una cesárea: "Me puse con contracciones el lunes a las ocho de la tarde en casa. Estuvimos haciendo los ejercicios de relajación Alba y yo aquí hasta las nueve de la noche que ya vinieron cada cinco, regulares y con más potencia. Y a las dos o así fui al hospital y ya tenía contracciones pero no dilataba (...). Al final me puse la epidural, pero seguía sin dilatar. Hasta que a las cuatro de la tarde o así, la pequeña se empezó a debilitar y tuvieron que hacerme cesárea".