Dulceida desvela si Alba Paúl le acompañó en el parto y explica las complicaciones que sufrió: "Qué duro"

El martes siguiente, la pequeña “se empezó a debilitar”, razón por la cual finalmente tuvo que someterse a la intervención quirúrgica para extraer el bebé: “Tuvieron que hacerme cesárea. Yo esperaba que fuera un parto vaginal, pero no pudo ser. La peque nació a las seis de la tarde y al día siguiente me frustré bastante porque no me podía levantar y no podía estar mucho con ella… Obviamente es una recuperación pero decía ‘vaya parto he tenido, qué duro’”, ha confesado.