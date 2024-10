Además, la de Maracaibo se ha sincerado con respecto a cuáles eran las dinámicas y pactos económicos entre Bertín y ella durante su relación y su posterior matrimonio, confesando que ella quedó muy satisfecha con el acuerdo: "Siempre he tenido claro que lo mío es lo que yo me gano". Como ha explicado, cuando era joven ella no solía ahorrar, pero decidió empezar a hacerlo cuando descubrió "que lo de las cosas en común no funcionan, y menos cuando hay dos niveles de vida tan distintos", en sus propias palabras. Fabiola y Bertín nunca tuvieron cuentas en común, sino que cada uno tenía las suyas propias. "Nunca he tenido una tarjeta de la cuenta de Bertín", ha revelado a la periodista, explicando que ella iba la compra y lo pagaba y reponía luego con lo que "iba trabajando".