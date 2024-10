Hace unos meses, en Divinity, Angy contó que en ese momento pagaba "menos de 75 euros por ir al psicólogo" . Además, explicó que, aunque se trataba de un tema del que se hablaba sin tabúes desde hace años, había que "seguir luchando" por una "sanidad pública" que apostara por la salud mental. "Muy de vez en cuando se lee a algún partido político decir que está haciendo por invertir en ello, pero quiero verlo. Todavía no se ve y sigue habiendo muchas tragedias por eso mismo. No quiere decir que ir al psicólogo te salve la vida porque puede que ser eso no ocurra o sí: es tener una ayuda, que es lo más importante", dijo.

Por su parte, en 'Animales humanos', la actriz contaba por primera vez que, en alguna ocasión, tras varias dificultades, había rondado por su cabeza la idea de quitarse la vida: "Hasta hace poco lo he pensado varias veces, pero sé que no lo voy a hacer porque tengo mucha que me quiere y a la que le importo. A mí, mi madre no me dejó sola, y yo me decía '¿cómo le voy a hacer esto a mi madre?' Yo me quería quitar del medio porque era una carga para los demás. Si la gente tiene esos pensamientos, que se lo cuente a alguien que tenga a su alrededor, que pida ayuda (...). Se puede salir, pero tragándotelo y estando solo es complicado".