Desde allí, vestido con una prenda tipo chilaba blanca, Peleteiro ha recordado unas palabras del Corán: "“And Allah is the best of planners (8:30)”, que en las versiones españoles del texto sagrado se suelen traducir como "Y Alá es el mejor de los que intrigan". Unas palabras que, interpretadas en conjunto con otros preceptos, suelen hacer referencia al dios musulmán como el mejor "planificador", y su control absoluto sobre todo lo que ocurre en este mundo, incidiendo en la importancia de mantener la fe y confiar en él.