El gran cambio físico de Juan Echanove en su última aparición pública

Esta semana, Juan asistía a los Premios Ópera XXI celebrados en el Teatro de la Zarzuela de Madrid acompañado de su mujer, la Miembro de la Junta Directiva de la Real Academia de Gastronomía, Cuchita Lluch. Allí, recibía un galardón por la dirección teatral de la zarzuela 'Pan y Toros', razón por la que no dudaba en lanzar a través de sus redes sociales un discurso de agradecimiento: "Espero a partir de ahora estar a la altura de este reconocimiento. Gracias a todos los que me ayudáis a desarrollarme en este mundo y en esta profesión a la que dedico mi vida", señalaba.

Sobre ello se pronunciaba ya en una entrevista concedida en 2021 a ‘ABC’, donde hablaba sobre la bajada de peso que había experimentado desde el confinamiento por el covid-19 un año antes: "He perdido 20 kilos. Para adelgazar he comido lo justo, he estado muy activo y tengo una relación absoluta con la báscula, que es la que manda", confesaba, haciendo alarde así de la transformación que había introducido en su alimentación, así como en su rutina deportiva.