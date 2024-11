James Van Der Beek, de 'Dawson crece', anuncia que tiene cáncer colorrectal: "Seguimos adelante"

En su comunicado, el conocido actor ha explicado que iba a comunicar su enfermedad hablando con la revista 'People' con la intención de concienciar y hablar en primer persona de su situación. "Es cáncer... Cada año, aproximadamente 2.000 millones de personas en todo el mundo reciben este diagnóstico. Y yo soy una de ellas. No hay un libro de jugadas para anunciar estas cosas, pero había planeado hablar largo y tendido sobre ello con la revista 'People' en algún momento cercano... para concienciar y contar mi historia en mis propios términos. Pero ese plan tuvo que ser alterado esta mañana temprano cuando me informaron de que un tabloide iba a publicar la noticia", ha comenzado diciendo el actor que ha confirmado a dicha publicación que tiene cáncer colorrectal.

Aunque no ha querido dar detalles sobre cuándo ha sido diagnosticado, sí que ha confirmado que está ya en tratamiento. "Hasta ahora me he estado ocupando de esto en privado, recibiendo tratamiento y controlando mi salud en general con más atención que nunca", ha señalado el intérprete.