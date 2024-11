La vida de Álvaro Muñoz Escassi ha llenado páginas y páginas de las revistas del corazón desde hace años, pero eso no hace que le conozcamos por completo porque, aunque sea de sobra conocida su fama de seductor , parece que siempre tiene algo nuevo que mostrar y con lo que sorprender a sus seguidores, que siguen con interés sus intervenciones.

Mientras que su vida sentimental es de sobra conocida, sus relaciones familiares no lo son tanto, aunque poco a poco se van descubriendo más detalles, como lo importante que es para él la familia, y sobre todo sus hijos , o el duro golpe que supuso para el jinete perder a su madre, Myriam Escassi y Ruiz y Crespo, que fallecía en 2023 a los 78 años después de una larga enfermedad.

La familia es un pilar fundamental para Álvaro, quien antes de la muerte de su madre ya mostraba abiertamente lo orgulloso que se sentía de ella en sus redes sociales. “Mi madre. Gracias a ella soy lo que soy, aunque seguro que algunas cosas me cambiaría”, escribía junto a una imagen en la que se podía ver cómo ambos cubrían su cabeza con un pañuelo. “Mi abuelo ya me decía que éramos iguales, ya me gustaría a mí serlo. La persona más fuerte del mundo”.