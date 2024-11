Elena Furiase habla de la verdad de su profesión como actriz: "No es la realidad"

En la última edición de los Goya, la nieta de Lola Flores se sinceraba con sus seguidores de Instagram -en donde ya acumula más de medio millón de followers- sobre la realidad de tener tanta exposición mediática. "La alfombra no es solo un lugar para pasearse y mostrar lo 'guapos o no' que vamos… es mucho más", expresaba. "Es enfrentarse a preguntas, a veces indiscretas, otras personales, o como contestar a "cuál es tu siguiente proyecto" si ahora mismo no tienes ninguno. O defender injusticias sociales, los abusos…darle voz a masacres contra la humanidad, o a asesinatos injustos de gente que solo hacía su trabajo, o a manifestaciones que luchan por un bien general…", dijo.