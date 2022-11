Con "mucho calor" por culpa de los focos que recorren esta alfombra rosa, el cantautor nos ha atendido para contarnos que está "bien" y "feliz" por el momento personal que atraviesa. También encantado en lo profesional después de "un año muy bonito" en el que por fin ha visto la luz su primer disco de estudio. Un motivo de peso por el que jamás se planteó no estar en estos LOS40 Music Awards: "No me planteé no venir. Aquí hay que estar, sobre todo para ver a compañeros, también por respeto a LOS40, a lo que esto simboliza y lo que significa para todos nosotros".