Violeta Mangriñán y Fabio Colloricchio se pican sobre el escenario de los Premios Ídolo 2023

La escena ha tenido lugar cuando la pareja ha subido al escenario del Gran Teatro Príncipe Pío para entregar premio a la categoría de Gastronomía (que ha ganado María Lo). El cantante se ha saltado el guion que tenían previsto en su intervención, y ha pedido aplausos para su chica , apuntando a que estaba un poco nerviosa, "aunque no lo parece".

Mangriñán ha mostrado cierta extrañeza, reaccionando con vergüenza a las palabras de su chico y tapándose la cara con las tarjetas que llevaba en sus manos. Fabio ha bromeado entonces con el hecho de que la influencer no se haya llevado el reconocimiento al que aspiraba: "Le queda espectacular el premio, pero será a la próxima".

Como ha ocurrido con el discurso de Laura Escanes , el momento ha tenido repercusión en redes. En Instagram, distintas cuentas han valorado lo romántico de la escena , aplaudiendo a Fabio y 'shippeando' a la pareja. En Twitter, donde la gala ha sido trending topic durante su emisión, ha habido debate entre si la pelea era humor o si el enfrentamiento entre ambos tenía algo de verdad de fondo: "¿Violeta y Fabio no pueden dejar de pelear ni presentando un premio?", se ha podido leer.

Violeta y Fabio hacían saltar las alarmas hace días por una posible crisis. Un tuit compartido por la influencer hizo dudar a sus seguidores sobre si era una indirecta hacia su chico. "Con qué poquito una mujer es mala madre y con qué poquito un hombre es buen padre", rezaba el texto que compartió la extronista. Mangriñán se debatió mucho entre aclarar lo sucedido o no, y finalmente lo hizo, cansada de especulaciones: "No hay día que no lea una mentira sobre mí", adelantaba, resolviendo la duda a continuación.