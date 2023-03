Lady Gaga, en camiseta y a cara lavada: su actuación más personal en los Oscar

Minutos antes de arrancar la 95ª edición de los Premios Oscar ni siquiera sabíamos si Lady Gaga iba a acudir a la gala. Y no solo hizo acto de presencia. La artista, nominada a Mejor canción original, deslumbró sobre la alfombra roja con su look, protagonizó un leve incidente con un fotógrafo, pronunció un emotivo discurso dedicado a los héroes de anónimos y actuó. Como el resto de candidatos en su categoría, a la cantante le tocó cantar su tema, 'Hold my hand', parte de la banda sonora de 'Top Gun: Maverick'. Uno de los momentazos de la noche, tanto en forma como en contenido.