Ni apostando por la intimidad. Ni cantando a cara lavada, con una camiseta básica y una trenza de raíz . Ni apareciendo por sorpresa después de afirmar que no podría acudir este año. Lady Gaga no ha conseguido superar a Rihanna , que después de su espectacular show en el medio tiempo de la Super Bowl ha vuelto a paralizar el planeta con su actuación en los Oscar . Una puesta en escena completamente opuesta a la de su rival en la categoría de Mejor canción original que ya forma parte de la historia de los premios más importantes de la industria del cine.

Poco después de posar embarazadísima sobre la alfombra roja, donde la vimos con un look en cuero negro y transparencias firmado por Alaïa, la de Barbados ha sido la única que ha conseguido poner en pie a todos los asistentes de este mítico Dolby Theatre de Los Angeles con su actuación. Una solemne interpretación de 'Lift me up' con muchos guiños a 'Black Panther: Wakanda Forever', cinta de la que forma parte su canción.