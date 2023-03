Cuero negro, transparencias y homenaje a 'Black Panther': el look premamá de Rihanna en los Oscar

Una de las mujeres más esperadas de la noche ha sido Rihanna, que se ha hecho esperar, pero que finalmente posaba en la ‘alfombra roja’ de los Oscar. Es su primera nominación y opta a la mejor canción original por 'Lift Me Up', uno de los temas incluidos en la banda sonora de 'Black Panther: Wakanda Forever'. Desde el anuncio de su embarazo en el tiempo medio de la Super Bowl, sus apariciones han sido muy contadas. Ella lo sabía. Y el look elegido por la de Barbados para esta noche no ha defraudado.