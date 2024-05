Eurovisión 2024: así es el suizo Nemo, el artista no binario que ha ganado con 'The Code'

Durante el certamen, además de ondear la bandera de su país, también optó por llevar la no binaria ya que, tal y como Nemo reveló en la prensa suiza el pasado año, asume una identidad de género que se halla fuera del binarismo. Eso mismo reflejó en ‘The Body’, donde explicaba que “este cuerpo es una duda, arrastrándose en mi mente. Intenta decirme cómo se supone que debo sentirme por dentro y es un caparazón, nada más que un molde. La mayoría de la gente encaja así, me pregunto por qué no lo hago”.