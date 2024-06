Estos son los premiados de los Beef Awards: la lista completa de ganadores y sus emotivos discursos

El siguiente en subir al escenario de Las Ventas ha sido Jaime Yartu, director de Provacuno, marca patrocinadora del Beef Award a Mejor Comunicador de 2024 . Yartu ha sido el encargado de entregar este merecido premio a Ana Rosa Quintana, una de las periodistas más reconocidas de nuestro país. "Muchas gracias a Provacuno y gracias a todos los que trabajáis en el primer sector porque si no, con la pandemia y con todo lo que ha ocurrido no podríamos alimentar a nuestras familias. Gracias por vuestro esfuerzo y ánimo a todas las mujeres ganaderas. "

Otro de los galardones entregados en esta intensa y emocionante noche ha sido el Beef Award a la Investigación y Sostenibilidad que ha sido entregado por Carlos Novillo Piris, consejero de Medio Ambiente, Agricultura e Interior de la Comunidad de Madrid. Patrocinado por Kia, el galardón ha recaído en Fernando Estellés. "Esto tiene mucho valor. Estoy aquí pero hay una gran parte invisible detrás. El camino está formado por personas y tengo que agradecer a mi equipo de la Universidad, a mi familia y a la red científica Remedia. Y no me puedo bajar sin dar las gracias a Javier López, la cara visible de Provacuno que vino a pedirnos que le ayudáramos a mejorar la sostenibilidad. Sois un ejemplo, Provacuno".

El séptimo arte también ha tenido su hueco en este gran evento organizado por Provacuno. El productor y presidente del Atlético de Madrid Enrique Cerezo ha sido el encargado de entregar a Jordi Sánchez el Beef Award de Cine al protagonista de 'La que se avecina'. "Levantarse de la cama para escribir un guion o ir a un plató me parece un regalo y pienso seguir haciéndolo durante muchos años. Me gustaría dedicar este premio a Laura y Alberto Caballero, que me regalaron a Antonio Recio hace 17 años. Este bombón de personaje y este saldo de tío que me ha dado tantas satisfacciones y me ha hecho tan feliz."