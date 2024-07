La alfombra roja del estreno de 'Padre no hay más que uno 4' en Madrid, en fotos

El reparto familiar lo conforman Santiago Segura (Javier), Toni Acosta (Marisa), Luna Fulgencio (Rocío), Carlos González Morón (Dani), Martina D’antochia (Sara) y Blanca Ramírez, entre otros como Silvia Abril, Loles León o Florentino Fernández. Entre los integrantes del tan peculiar núcleo también se encuentran Calma Segura (Carlota) y Sirena Segura (Paula), ambas hijas en la vida real del de 'Torrente'. "Descubrí su talento conviviendo con ellas. Me parecían las dos muy divertidas, así que las hice un casting, que pasaron ampliamente". De ellas, confesó en unas declaraciones a 'ABC' que "obedecen más como actrices que como hijas": "Aun así, no me puedo quejar. Las dirijo con cariño, como al resto de intérpretes. Lo más importante es que son buenas personas, buena gente, eso me llena de satisfacción", explicó al medio citado.