La alfombra roja del Balón de Oro 2024: de Lamine Yamal junto a su hermano de 2 años a Jenni Hermoso

En la categoría masculina, son treinta los jugadores que optan al galardón y entre los que, por primera vez desde hace más de dos décadas, no se han colado ni Cristiano Ronaldo ni Leo Messi. Del mismo modo, tampoco lo hacen ni Luka Modric ni Karim Benzema, grandes ganadores de los últimos años. Esta vez, el Real Madrid lleva a siete nominados aunque finalmente no acudirá a la gala en forma de protesta tras conocer que Vinicius no se llevaría el Balón de Oro, tal y como apuntan las últimas informaciones surgidas. Ahora, tras lo sucedido, todo apunta a que sería Rodri Hernández, del Manchester City, el máximo candidato favorito.