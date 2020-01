Coincidencia en la alfombra roja de los Goya: Silvia Abril y Dulceida, casi idénticas con su vestido blanco de volantes

La casualidad (y las tendencias) han hecho que un color le quite el protagonismo a nuestros vips en la alfombra roja de los Premios Goya. Decenas de actores han coincidido en su apuesta por el blanco. "Estamos semanas estrujándonos el cerebro para ser originales y justo vamos todos del mismo tono", ha comentado Eduardo Casanova antes de la gala. Pero lo que ha unido a Dulceida y Silvia Abril va mucho más allá del tono de sus vestidos. La influencer y la presentadora de esta edición han escogido dos estilismos prácticamente idénticos para posar ante los medios. Y las redes, que están al quite de todo lo que está sucediendo en el palacio de deportes José María Martín Carpena, no lo han pasado por alto.