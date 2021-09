El Festival de Venecia celebra este año su edición número 78, es el más antiguo y uno de los más importantes del mundo y aunque este año en el desfile de las estrellas por la alfombra roja no habrá público, igual que la pasada edición, las estrellas pasearán por ella con sus mejores galas .

Además del cine, en el Festival de Venecia la moda es el otro gran protagonista. Los looks, generalmente firmados por diseñadores europeos , adelantan las nuevas tendencias de la temporada.

En 2018, Tilda Swinton recibía el premio a toda su carrea y, siendo de las que no defrauda nunca, en esta ocasión una de sus apuestas fue un total look de leopardo rojo compuesto por un vestido de manga que se extendía hasta formar unos s con zapatos a juego, firmado por Schiaparelli .

Cate Blanchett ejercía de presidenta de la edición de 2019 y posó con varios looks de infarto en la alfombra roja. Uno de los más celebrados fue este modelo negro de Armani Privé , de escote palabra de honor decorado con perlas.

También en la edición de 2019 Meryl Streep acudía deslumbrante al estreno de The Laundromat, con un vestido azul con estampado florar multicolor, de corte amplio y mangas ligeramente abullonadas firmado por Givenchy .

Lily Rose Depp fue otra de las que destacó en la edición de 2019 eligiendo para la presentación de The King. Su apuesta fue un vestido rosa de Chanel , por supuesto, de cuerpo drapeado, escote palabra de honor y falda de vuelo en gasa .

Este año el Festival se ha acogido con más ganas que nunca y los looks de las estrellas no están defraudando. Uno de los estilismos más aplaudidos ha sido el de Dakota Johnson que, en la presentación de la película The Lost Daughter, ha apostado por la sensualidad de este vestido plateado de Gucci, de escote profundo, cristales y maxiflecos.